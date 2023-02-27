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Велика Британія та ЄС уклали нову угоду: стали відомі подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія та ЄС уклали нову угоду: стали відомі подробиці
Ріші Сунак і Урсула фон дер Ляєн провели успішні перемовини в Англії
фото:www.aljazeera.com

Угода, фактично, є «оновленням» суперечливого Протоколу щодо Північної Ірландії

Велика Британія  та Європейський Союз уклали нову угоду після Brexit, спрямовану на вирішення тривалої торговельної суперечки щодо Північної Ірландії.

Угода була досягнута після переговорів на високому рівні в понеділок у Віндзорі, Англія, між британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком і Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської комісії, підтвердили джерела в уряді ЄС і Великобританії. Про це пише BBC з посиланням на джерела у британському уряді.

«Сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак домовилися продовжити особисту роботу над спільними практичними рішеннями цілої низки складних проблем навколо протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії», – йдеться у спільній заяві.
 
Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив газеті The Sunday Times, що він «віддаватиме всі сили», сподіваючись досягти угоди.

«Якщо ми хочемо відновити інститути поділу влади в Північній Ірландії, чого я дуже хочу, і я думаю, що це те, що потрібно і на що заслуговують люди, тоді нам потрібно вирішити питання протоколу – сказав Сунак.

А от прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар  висловив оптимізм щодо прогресу у переговорах. «Звичайно, угоду ще не укладено. Але я думаю, що ми наближаємося до завершення», – сказав він в інтерв'ю  RTE.

Угода має на меті врегулювати напруженість, спричинену угодами 2020 року. Британський уряд та представники ЄС протягом деякого часу вели переговори, намагаючись домовитися про зміни у Північноірландському протоколі. Ця назва правил для Північної Ірландії після Brexit, які дозволяють країні фактично залишатися частиною єдиного ринку ЄС через відкритий кордон із Республікою Ірландія, за рахунок необхідності перевіряти деякі товари, що ввозяться до Північної Ірландії з решти Великобританії. Це також передбачає контроль Брюсселя над деякими так званими "рівними умовами", такими як ставки ПДВ або податку з продажу та політика державних субсидій.

Залишається побачити, однак, чи вдасться це зробити досить ефективно, щоб вийти з політичного глухого кута в Північній Ірландії та задовольнити критиків у Британії. Адже, приміром, демократична юніоністська партія Північної Ірландії бойкотувала уряд,  доки торговельні домовленості не будуть суттєво змінені.

Очікується, що нова угода полегшить фізичні перевірки товарів, що надходять із решти території Великобританії до Північної Ірландії, і дасть законодавцям останньої право голосу щодо правил ЄС, які вона має виконувати в складних умовах виходу Британії з блоку.

Згідно з чинним протоколом, Північна Ірландія продовжує дотримуватися деяких законів ЄС, щоб товари могли вільно перетинати кордон без перевірок. Проте все, що прибуває з Англії, Шотландії та Уельсу, проходить перевірку після прибуття до портів Північної Ірландії. Нові зміни покликані дозволити перевозити британські товари до Ірландії без перевірок.

Очікується, що у понеділок прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак проведе прес-конференцію разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн (зараз вони проводять переговори у Лондоні ). Потім, о 18.30 за місцевим часом (21.30 за київським часом), Сунак виступить перед членами Палати громад британського парламенту. Вони мають обговорити та схвалити угоду.

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Теги: міністр Англія політика Ірландія Велика Британія президент кордон Європейський союз переговори Ріші Сунак

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