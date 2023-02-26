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Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України
фото з відкритих джерел

Країна закликає Україну та РФ сісти за стіл переговорів

На думку Казахстану, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні заслуговує на підтримку, оскільки має сприяти припиненню кровопролиття. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Казахстану.

«Казахстан вітає позицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, яка заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до принципів Статуту ООН. Вважаємо безальтернативним мирне вирішення цієї проблеми виключно на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН», – йдеться в заяві.

Крім того, країна закликала «залучені у військовий конфлікт сторони» припинити бойові дії і якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів.

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. 

Крім того, ідеї Китаю розкритикував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Теги: Казахстан Китай Україна

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