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Українські облігації впали через зневіру до швидкого миру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українські облігації впали через зневіру до швидкого миру
Інвестори сумніваються у здатності США швидко завершити війну в Україні
фото: Depositphotos

Українські облігації продемонстрували найгіршу динаміку серед цінних паперів

Доларові суверенні єврооблігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, послабивши сподівання фінансових ринків на швидке досягнення мирної угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

На торгах сьогодні, 31 березня, українські облігації продемонстрували найгіршу динаміку серед цінних паперів країн, що розвиваються.

Котирування суверенних євробондів України із погашенням у 2034 році впали майже на два центи – до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця їх ціна перевищувала 61 цент за долар номінальної вартості.

Після перемоги Трампа на виборах котирування українських євробондів підскочили на тлі очікувань, що новому президенту США вдасться швидко зупинить війну. Проте після піку на початку лютого вартість суверенних облігацій України почала знижуватися, оскільки інвестори сумніваються, яку мирну угоду зрештою отримає Україна, а також чи продовжить країна отримувати допомогу від США.

До слова, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок, 4 березня, обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжували втрачати вартість на тлі призупинення військової допомоги від Америки.

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Теги: облігація перемир'я

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