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РФ хоче зірвати мирні переговори та пересварити Україну зі США: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ хоче зірвати мирні переговори та пересварити Україну зі США: аналіз ISW
Аналітики стверджують, що коментарі Пєскова та Захарової є спробою відродити наратив про те, що Україна є агресором у цій війні
колаж: glavcom.ua

Російські чиновники використовують наративи про бойові дії та удари ЗСУ по території Росії, щоб виправдати відмову від мирних переговорів

Кремль намагається зірвати мирні переговори з Україною, виправдати продовження війни та загострити відносини України зі США у сфері атомної енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські чиновники використовують наративи про бойові дії та удари ЗСУ по території Росії, щоб виправдати відмову від мирних переговорів і подальше ведення війни перед внутрішньою аудиторією.

У звіті, зокрема, згадується обстріл газовимірювальної станції «Суджа» в Курській області в ніч на 21 березня. Генштаб ЗСУ заперечив причетність українських військових до атаки, однак Кремль наполягає на звинуваченнях проти України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що заперечення Києвом своєї причетності до інциденту «показує, наскільки можна довіряти» українським чиновникам.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова поцікавилася, як США планують «керувати» Україною, зважаючи на можливе порушення Києвом мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі – механізму, який ще не був остаточно узгоджений і запроваджений.

«Коментарі Пєскова та Захарової є спробою відродити наратив про те, що Україна є агресором у цій війні, що вона діє лише під керівництвом або тиском Заходу, а також що війна – екзистенційний ризик для Росії, на який Москва повинна відповісти», – зауважили аналітики.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня мережею поширилась інформація та відповідні кадри сильної пожежі на газовимірювальній станції «Суджа». Як інформує «Главком» з посиланням на соцмережі, уражено ГВС «Суджа», через яку проходив транзитний коридор постачання російського газу до Європи.

​Як відомо, газовимірювальна станція «Суджа» є ключовим пунктом у газотранспортній системі України, через який здійснювався транзит російського газу до Європи.

Згодом повідомлялося, що РФ нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив українські Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції «Суджа». Як передає «Главком», про це повідомляють у Генеральному Штабі ЗСУ. Там наголошують, що ці звинувачення безпідставні.

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Теги: ISW перемир'я росія Україна

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