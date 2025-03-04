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Українські акції та облігації продовжують дешевшати на тлі новин зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські акції та облігації продовжують дешевшати на тлі новин зі США
Найбільше падіння показали цінні папери з погашенням у 2035 році
фото: Pixabay

Після сварки Зеленського і Трампа єврооблігації України обвалилися до мінімуму за місяць

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що акції Milkiland втратили ще 11,65%, KSG Agro – 7,26%, «Агротон» і «ІМК» – 2,14% та 5,58% відповідно. Виробник цукру «Астарта» також опустився на 3,23%. Найбільше просіли папери Coal Energy – на 13,17%.

Тим часом акції олійного гіганта «Кернел», які не входять до індексу через низький free-float, впали на 9,09%. Водночас загальний індекс WIG у вівторок зменшився на 2,4% на тлі торгівельних суперечок США з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Падіння зафіксоване й на Лондонській біржі. Акції агрохолдингу МХП здешевшали на 1,64%, тоді як гірничорудна Ferrexpo втратила 7,93%.

На ринку єврооблігацій спостерігається аналогічна тенденція: українські папери втратили 0,6–2,6%. Євробонди з погашенням у 2029 році котируються по 68,2% від номіналу, у 2036 році – по 52,9%. ВВП-варранти також подешевшали на 1,6% і торгуються на рівні 77,2% від умовної вартості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. 

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Теги: акція біржа гроші

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