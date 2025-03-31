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Трамп вважає, що Путін не відмовиться від мирної угоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп вважає, що Путін не відмовиться від мирної угоди
фото: Reuters

Трамп про Путіна: Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали», – сказав Трамп.

Напередодні президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні. 

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

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Теги: путін Дональд Трамп перемир'я

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