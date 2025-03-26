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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Три різні пресрелізи після Ер-Ріяду. Трамп все зрозумів

glavcom.ua
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Ніяких домовленостей нема і поки ніхто санкції не скасовує
фото: AP

Росія затягує час, а Трамп це зрозумів

Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, «можливо Росія тягне час».

Ось повна цитата: «Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вона тягне час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років (у бізнесі): «Я не хочу підписувати договір, я хочу як би залишитися у грі, але, можливо, я не хочу цього робити».

Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами у цю гру. Але те, що за результатами переговорів в Ер-Ріяді не було спільного пресрелізу, а були відразу три версії (російська, американська та українська) того, що відбулося, вселяє оптимізм.

У тому сенсі, що ніяких домовленостей нема і поки ніхто санкції не скасовує. Повторю те, що говорив і раніше: це початок переговорів, які мають надто мало шансів, щоб бути результативними.

Не буду повторювати все те, що писав про подальші варіанти розвитку подій. Зараз хочу наголосити лише на наступному.

Якщо нічого не зміниться у позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи послідують санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать.

Про закінчення війни мова вже не йде.

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Джерело
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Теги: перемир'я переговори Саудівська Аравія Україна війна росія

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