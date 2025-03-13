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Візит Віткоффа до РФ покаже справжню позицію США щодо війни: аналіз Тімоті Снайдера

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Візит Віткоффа до РФ покаже справжню позицію США щодо війни: аналіз Тімоті Снайдера
Тімоті Снайдер заявив, що Росія не має жодного права диктувати, що відбувається в Україні
фото: pinchukfund.org

Снайдер: Чи існує насправді американська політика, спрямована на те, щоб змусити Росію зробити те саме, що зробила Україна, – погодитися на припинення вогню

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що сьогоднішній візит спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа до РФ покаже «чи існує насправді американська політика». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост історика в Х.

«Україна запропонувала припинення вогню без жодних умов. Росія майже напевно відкине це і спробує диктувати Віткоффу, що США мають допомогти Росії досягти колоніального контролю над Україною – чого Росія ніколи не змогла б досягти самотужки. Тоді ми побачимо, чи існує насправді американська політика, спрямована на те, щоб змусити Росію зробити те саме, що зробила Україна, – погодитися на припинення вогню, – чи ж США є союзником російського імперіалізму, і весь цей процес був лише прикриттям американської покірності російським вимогам», – написав американський історик.

Професора зауважив, що Росія не має жодного права диктувати, що відбувається в Україні.

«Якщо Віткофф повернеться з Росії, підтримуючи російські вимоги щодо українського суверенітету, ми отримаємо відповідь. Росія не має жодного права диктувати, що відбувається в Україні, так само як Україна не має права диктувати, що відбувається в Росії. І всі «першопричини» цієї війни знаходяться всередині Росії, про що самі росіяни нам постійно нагадують», – наголосив Снайдер.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень.

Як повідомлялося, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним сьогодні ввечері. Юрій Ушаков зауважив, що зустріч пройде у закритому форматі. Інших деталей переговорів він не розкрив.

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Теги: Тімоті Снайдер війна перемир'я Україна США росіяни росія

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