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Крим буде визнано російським? Білий дім розглядає територіальне питання

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Крим буде визнано російським? Білий дім розглядає територіальне питання
Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
фото з відкритих джерел

Semafor: Трамп хоче визнати Крим територією Росії, щоб покласти край війні

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму частиною Росії у рамках угоди про завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Semafor.

Semafor це пише з посиланням на два поінформовані джерела, які зазначили, що Трамп розглядає можливість визнання Криму російським у межах мирної угоди.

Зі слів джерел, у Білому домі обговорюють також і можливе звернення США до ООН із пропозицією визнати Крим російською територією на міжнародному рівні.

Також відомо, що остаточного рішення щодо цього американський лідер поки не прийняв і розглядає інші варіанти, які можуть входити до умов укладення мирного договору.

Відомо, що з 17 по 24 березня по всьому світу відбудеться глобальна акція «Кримська вулиця, Україна», присвячена 11-й річниці незаконної анексії Криму Росією. Ініціатором події виступає цифрова платформа українців за кордоном Strichka.

До слова, Трамп «сповнений рішучості» укласти мирну угоду для завершення війни російсько-української війни. Про це заявила, речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

«Ми перебуваємо на фінішній прямій укладання миру, і ми ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз», – каже вона.

Пізніше стало відомо, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною.

Американський президент, на борті президентського літака по шляху з Флориди до Вашингтона розповів журналістам, що розмовляти з Путіним планує у вівторок, 18 березня.

Раніше ми писали, що американський президент Дональд Трамп пробує переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо він грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. 

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Теги: Дональд Трамп окуповані території Крим війна

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