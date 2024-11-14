Українські єврооблігації зросли на тлі перемоги Трампа на виборах

Інвестори облігацій сподіваються, що Трамп швидко закінчить війну, а Україна погодиться на мирну угоду з втратою частини території

Українські єврооблігації підскочили на 12% за останній місяць через сподівання інвесторів, що перемога Дональда Трампа на виборах призведе до припинення російсько-української війни і збільшить здатність України виплачувати борги кредиторам. Про це повідомляє Financial Times.

Як пише газета, облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць, ВВП-варанти зросли ще різкіше. Облігації «Укренерго» цього року зросли більш ніж на 160% до 67 центів за долар, попри атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Зазначається, що зростання відбулося лише через два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію більш ніж $20 млрд боргу в рамках однієї з найшвидших і найбільших процедур державного боргу в сучасній історії.

Як пише видання, інвестори облігацій роблять ставку на те, що Трамп швидко закінчить війну, Україна погодиться на мирну угоду з втратою частини території, після чого українська економіка швидко відновиться.

«Основна частина торгівлі дійсно базується на очікуванні завершення війни або принаймні на ймовірності того, що Трампу вдасться запустити переговори», – сказав портфельний менеджер компанії Ninety One Тіс Лув, яка володіє українськими облігаціями.

Проте не всі інвестори на ринку оптимістичні. Портфельний менеджер Federated Hermes Мохаммед Елмі висловив скептицизм щодо можливості швидкого досягнення мирної угоди. До того ж є питання щодо того, в якому стані залишиться економіка України після переговорів і чи взагалі вони будуть пріоритетом для нової адміністрації Білого дому.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

Згодом очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вважає вартими уваги слова новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він здатний припинити війну в Україні за одну добу.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.