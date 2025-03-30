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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Трамп погрожує Путіну. Це шанс для України чи ні?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

Наша ціль грати в гру: Путіни маніпулює Трампом

Заява Трампа каналу NBC про введення мит і вторинних санкцій на російську нафту – дуже вивірена заява для одного «клієнта» – для Путіна.

Але є ряд важливих нюансів, які треба пояснити. Почну з причин появи цієї заяви:

  1. Глибинний народ США не розуміє чому Трамп не атакує  Путіна. Зверніть увагу на соціологію, яка показує, що проти приєднання Канади, як 51-го штату, виступає 57%, а Гренландії – 49%. За приєднання – в обох випадках в районі 20%. От ці умовні 20-25% це незламне ядро Трампа. Інші – коливаються або проти. Трамп не зможе не звертати на це увагу. Це ж стосується і нас.
  2. Трамп на днях заявив, що Путіни тягне час і дав зрозуміти , що ця стратегія для нього не нова. Простіше кажучи, він розуміє, що його дурять, але ще не готовий до того, щоб ескалювати ситуацію. Його заява – це ще не про ескалацію. Це попередження
  3. Після цієї заяви і в Путіна, і в Трампа дещо звужується поле для маневру, якщо тему не переводять на щось інше (недаремно зʼявилася заяви про страшні удари по Ірану).

Станом на зараз Путін не готовий зупиняти війну. Його може зупинити лише страх за життя. Але до цього, як виглядає, ще далеко. І поки він, схоже не вірить в швидкі санкції. Чому?

  • Тому, що це процес, перші результати якого зʼявляться не раніше ніж через 6-9 місяців;
  • Дуже схоже на те, що Путін справді вірить, що Україна посиплеться в ході літньої кампанії (Київ за три дні – 2).
  • Путін вважає, що Трамп потребуватиме його в переговорах з Китаєм, а відтак, далі слів Трамп не піде.

А тепер про нас. Трамп змушений мислити в категоріях рейтингів підтримки громадянами США тих чи інших рішень. У нас нема задачі врятувати світ і тим більше, врятувати світ від Трампа. Наша ціль грати в гру: Путіни маніпулює Трампом. І це абсолютно можливо. Просто потрібно памʼятати, що це головна гра. А дулю тикати можна буде і пізніше.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна путін Дональд Трамп

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