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Україні треба стати частиною європейського газового ринку – «Центр Разумкова»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україні треба стати частиною європейського газового ринку – «Центр Разумкова»
Омельченко пояснив, що Україна має значний дефіцит коштів, і що ті гроші що є, йдуть на оборонну промисловість
фото: depositphotos.com

Як втримати газовий баланс України?

Україна має стати частиною газового ринку Європи, щоб українські споживачі могли купувати газ на власній біржі. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. 

«Україні слід інтегрувати на комерційній основі український ринок з європейським ринком для того, щоб заходили європейські трейдери, щоб наші споживачі через трейдерів могли купувати газ на нашій біржі власній» – сказав він.

Омельченко пояснив, що Україна має значний дефіцит коштів, і що ті гроші що є, йдуть на оборонну промисловість.

«Зараз знімати гроші з оборонної промисловості і Збройних сил, направляти на закупівлю природного газу, мені здається, це не найкращий варіант, тому потрібно вишукувати ту модель ринку, про яку сказав керівник Енергетичного співтовариства», – наголосив він.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що залучення приватних трейдерів і перегляд механізму ПСО допоможе зберегти газовий баланс України.

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Теги: гроші промисловість газ

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