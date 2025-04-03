Скасування пільгового постачання газу виробникам електрики скоротить потребу в імпорті газу, – ICC Ukraine

Для скорочення дефіциту газу потрібно скасувати механізм пільгового газопостачання виробникам електрики – ICC Ukraine

Скасування механізму пільгового газопостачання виробникам електроенергії дозволить скоротити потребу в імпорті газу. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

Він розповів, що зараз в Україні критична ситуація з запасами газу і очікується його дефіцит у розмірі від 3,3 до 3,9 млрд кубометрів. Таким дефіцит може бути за умови відсутності обстрілів, у разі ж атак він може зрости до 7,3–7,9 млрд кубометрів.

Трохимець пояснив, що для уникнення газової кризи «Нафтогазу» потрібно буде витратити від 1,9 до 4,5 млрд доларів на закупівлю газу. «І тут постає питання: хто за це платитиме? Або знову прості українці через підвищення тарифів, або держава нарешті наведе лад у Нафтогазі й закриє усі дірки, через які компанія втрачає мільярди», – наголосив експерт.

Він додав, що однією з таких «дірок» є механізм продажу газу по штучно заниженим цінам виробникам електроенергії.

«Нафтогаз» продає їм газ по 8 750–13 750 грн за тисячу кубометрів, хоча ринкова ціна – 16 600 грн. Через це компанія втратить 16–18 млрд грн у 2025 році. Цих коштів вистачило б на закупівлю 0,7–0,8 млрд кубометрів імпортного газу. Більше того, зупинка поставок пільгового газу для виробництва електроенергії скоротило би необхідність Нафтогазу імпортувати газ на 3-3,4 млрд кубів», – підкреслив Трохимець.

Він зауважив, що газ потрібен населенню та виробникам тепла і саме їх має захищати «Нафтогаз».

«Підприємства, які виробляють електрику з газу й заробляють на цьому, мають купувати його за ринковою ціною. Відміна пільг не призведе до їхньої зупинки. Держава просто має дозволити ринку працювати без зайвих перекосів», – наголосив Трохимець.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що залучення приватних трейдерів і перегляд механізму ПСО допоможе зберегти газовий баланс України.