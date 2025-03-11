Росія масовано атакувала Одесу дронами

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби

Вночі, 11 березня, окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним», – написав Кіпер.

За словами Кіпера, інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він додав, що над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

Раніше ми писали, що окупанти в Донецькій та Луганській областях шукають місця, де можна прорвати українську оборону. Водночас спроможності ЗСУ в регіонах поступово зростають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемаратону.

За його словами, на Донеччині й Луганщині російська армія стикається з кризою постачання та нестачею особового складу.

«Вони шукають хоч якісь місця, де у них є якась потенційна можливість прориву. Інша справа, що насправді, мені здається, зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають, а росіяни починають стикатися з певною кризою, в тому числі постачання, і нестачею особового складу», – сказав Трегубов.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих стратегічних обʼєктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.