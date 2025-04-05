FT: Зеленський наказав розслідувати витік секретної інформації стосовно угоди з США

Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі»

Розслідування ініціювали після того, як деталі угоди опублікував народний депутат Ярослав Железняк

Після того, як стався витік деталей нового проєкту угоди про корисні копалини, президент України Володимир Зеленський нібито наказав Службі безпеки провести розслідування. Під час нього працівників низки міністерств перевірили на детекторі брехні. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times із посиланням на неназваних українських урядовців.

Розслідування ініціювали після того, як деталі угоди опублікував народний депутат Ярослав Железняк. 28 березня під час брифінгу для журналістів Зеленський здивувався, що він сам ще не читав документ, а «депутати вже все знають».

Співрозмовники FT заявили, що перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники кількох міністерств, однак вони не уточнили, скількох саме людей уже перевірили.

Служба безпеки України на запит журналістів відповіла, що діє в межах закону, захищаючи безпеку України, і зберігає в таємниці деякі деталі своєї діяльності.

За даними Железняка, у новому варіанті угоди американці пропонують, аби більшість в управлінні фондом становили представники США (3 з 5 членів). Усі нові інвестпроєкти спочатку пропонуються американській стороні, та будь-які зміни відбуваються за домовленістю з американською стороною.

У тексті немає пунктів про АЕС та порти, йдеться про видобуток державних і приватних компаній. Але також немає гарантій безпеки від США.

Зеленський обіцяв, що комунікуватиме із суспільством, якщо нова угода про корисні копалини буде містити «ризиковані речі», і що Україна не підпише документ, який загрожуватиме її вступові до ЄС.

Раніше агенство Reuters повідомляло, що Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини.

Згодом Білий дім спростував інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис старшої кореспондентки Білого дому Джекі Генріхіз.

У соціальній мережі Х Генріхіз опублікувала допис, в якому зазначила, що зрушень щодо угоди про корисні копалини немає.

Нагадаємо, Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами, щоб почати роботу на прагматичній основі. Глава українського уряду розповів, що разом з адміністрацією Трампа сторони підготували текст попередньої угоди, яка передбачає домовленість про наступну роботу над конкретною міжнародною угодою щодо створення інвестиційного фонду.

Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Як зазначив президент, Україна готова працювати швидко, щоб закінчити війну. За його словами, першими етапами може стати звільнення полонених та негайне перемир’я в небі та морі.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

Своєю чергою президент України заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.