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Скасування штрафів за якість газу для видобувних компаній сконцентрує ресурси на відновлення – Центр Разумкова

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Скасування штрафів за якість газу для видобувних компаній сконцентрує ресурси на відновлення – Центр Разумкова
На думку експерта, оптимальним рішенням було б скасування штрафів на період відновлення обладнання
фото: mev.gov.ua

Штрафи за якість газу лише ускладнюють відновлення підприємств – Омельченко

У нинішніх умовах штрафи за невідповідність якості газу лише погіршують фінансове становище газовидобувних компаній та ускладнює процес відновлення після ударів російських ракет та дронів. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

За його словами, через російський терор Україна втратила до 40% газовидобутку, що поставило державні та приватні компанії в надзвичайно складні економічні умови.

«Важливо вирішити проблему штрафних санкцій, що були накладені на газовидобувні компанії у зв’язку з неможливістю на 100% забезпечити якість виробленого газу внаслідок знищення або серйозного пошкодження відповідного обладнання рашистськими ракетами та дронами», – наголосив Омельченко.

Він зазначив, що штрафи у цій ситуації лише ускладнюють і без того кризову ситуацію, адже видобувники не мають можливості швидко відновити пошкоджені потужності та забезпечити відповідність газу стандартними параметрами.

«Штрафні санкції за якість газу у цій ситуації тільки підливають масла у багаття кризи», – підкреслив експерт.

На його думку, оптимальним рішенням було б скасування штрафів на період відновлення обладнання, за умови некритичного відхилення якості газу від нормативних показників. Це допоможе компаніям сконцентрувати ресурси на відновленні виробництва та стабілізації ринку.

Нагадаємо, перший заступник голови Комітету Ради з енергетики Олексій Кучеренко заявив, що Комітет планує звернутися до Міненерго та НКРЕКП з пропозицією розглянути механізми пом’якшення вимог до якості газу.

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Теги: Міненерго штраф газ

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