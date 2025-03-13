Трамп заявив, що Крим росіянам віддав Обама

Трамп: Я дав Україні, знаєте, джавеліни, які виявилися дуже ефективними

Дональд Трамп, на його думку, навпаки, лише допомагав, оскільки дав джавеліни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Крим Росії віддав Барак Обама. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Трамп вважає, що Обмана віддав Крим росіянам, Байден віддав усе, Буш – Грузію, а він – нічого.

«Я дав їм (Україні – ред.), знаєте, джавеліни, які виявилися дуже ефективними», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень. При цьому президент підтвердив свою готовність обговорити з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Раніше ми писали, що у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Про це повідомляє Главком із посиланням на Офіс президента.

Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз.

«Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», - наголосив гарант.

За словами президента, була американська пропозиція щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті, яку Україна прийняла. Від американської сторони є готовність організувати контроль та верифікацію. Водночас Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно.