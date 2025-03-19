Чи дійдуть Трамп і Путін до реальних домовленостей у наступні тижні?

Трампу тепер просто так від перемовин не піти

Про перемовини Трамп-Путін. Ні про що домовилися. Принаймні поки. Але ще можуть про щось домовитися у найближчі тижні. Тому створили «робочі групи».

Ключові розбіжності – у цілях перемовин. Трампу потрібні яскраві і швидкі політичні перемоги, завдяки яким він покаже свою велич світу. Але Путіну потрібні довгі шахрайські «мутки», завдяки яким він, як мінімум, пригальмує допомогу Україні.

Домовленість про 30-денну паузу на удари по енергетичній інфраструктурі – не достатньо яскравий результат для Трампа, інакше він би особисто розповідав би про це годинами до всіх телеканалах.

А так обмежилися пресрелізом. Дуже не у стилі липкого до медійності керівника Білого дому.

А вимоги Кремля на час перемир’я зупинити мобілізацію та військову підтримку України – взагалі ставлять під питання подальший трек подібних перемовин.

Але Трампу тепер просто так від них не піти.

Надто довго він обіцяв «мир» і навіть перед самою зустріччю казав, що росіяни на все «погодяться», а йшлося і про припинення вогню, і про обмін «всіх на всіх», і про Запорізьку АЕС.

Тому Трампу доведеться якось відповідати за свої обіцянки. Інакше який же він геополітичний мачо!

Тому перемовини не зупиняться. Трамп буде намагатися знову. Але нервозності у Білому домі побільшає.