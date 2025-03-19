Генерал-фігурант справи про оборону Харківщини ще на місяць залишиться в СІЗО

Суд відмовився відпустити Юрія Галушкіна на поруки

Суд залишив під вартою колишнього командувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна. Термін тримання під вартою продовжено до 22 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо».

Зокрема, суд відхилив клопотання випустити Галушкіна із СІЗО на поруки.

Нагадаємо, раніше цього місяця Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику ОТУ «Харків» Юрію Галушкіну. Тоді йшлося про те, що генерал пробуде у слідчому ізоляторі принаймні до 20 березня. Юрій Галушкін обвинувачується з у недбалому ставленні до військової служби під час оборони Харківської області навесні 2024 року.

У січні нинішнього року працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки затримали колишніх командирів, підозрюваних у недбалості, яка дозволила російським окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024-го. Йшлося про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Зокрема, Юрія Галушкіна суд заарештував на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн. Згодом за генерала було внесено заставу, проте на виході з СІЗО його знову затримало ДБР – вже за новою підозрою.

Також «Главком» повідомляв, що Печерський райсуд Києва відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну. Воно мало відбутися 13 березня, проте було відкладено на 4 квітня.