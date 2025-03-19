Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генерал-фігурант справи про оборону Харківщини ще на місяць залишиться в СІЗО

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генерал-фігурант справи про оборону Харківщини ще на місяць залишиться в СІЗО
Генерал Галушкін перебуватиме під вартою до 22 квітня
фото: Катерина Галко / Еспресо

Суд відмовився відпустити Юрія Галушкіна на поруки

Суд залишив під вартою колишнього командувача Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна. Термін тримання під вартою продовжено до 22 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо».

Зокрема, суд відхилив клопотання випустити Галушкіна із СІЗО на поруки.

Нагадаємо, раніше цього місяця Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику ОТУ «Харків» Юрію Галушкіну. Тоді йшлося про те, що генерал пробуде у слідчому ізоляторі принаймні до 20 березня. Юрій Галушкін обвинувачується з у недбалому ставленні до військової служби під час оборони Харківської області навесні 2024 року.

У січні нинішнього року працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки затримали колишніх командирів, підозрюваних у недбалості, яка дозволила російським окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024-го. Йшлося про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Зокрема, Юрія Галушкіна суд заарештував на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн. Згодом за генерала було внесено заставу, проте на виході з СІЗО його знову затримало ДБР – вже за новою підозрою

Також «Главком» повідомляв, що Печерський райсуд Києва відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну. Воно мало відбутися 13 березня, проте було відкладено на 4 квітня.

Читайте також:

Теги: Україна СІЗО суд Юрій Галушкін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напавши на Крим і Донбас, Путін відсік частину лояльного електорату
Путін напав на Україну заради одного
27 лютого, 19:31
Кадиров зник з публічного простору
Путін-Кадиров: політичні сіамські близнюки у передчутті гангрени
20 лютого, 18:11
Генасамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ
Що вчора трапилося в ООН: чому ухвалено дві «українські» резолюції і чим вони відрізняються
25 лютого, 09:08
Наслідки ракетної атаки на Київ, 20 грудня 2024 року
Чи очікувати масованої атаки в третю річницю вторгнення: відповідь Повітряних сил
23 лютого, 06:31
Йосип Лось відсторонений від роботи на період внутрішнього розслідування
Львівський університет відсторонив 87-річного професора, звинуваченого у домаганнях
26 лютого, 14:57
Перший візит Віткоффа до російської столиці відбувся у лютому
Посланець Трампа збирається до Москви
11 березня, 08:20
Україна продемонструвала, що саме вона найбільше хоче миру
Як проходили переговори у Джидді. Що говорять очевидці
12 березня, 10:09
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025 року
14 березня, 00:54
Карні: Тепер Росія повинна припинити тягнути час і починати атаки
Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні
16 березня, 12:15

Події в Україні

Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа. Головне за 19 березня
Масштабний обмін полоненими, розмова Зеленського і Трампа. Головне за 19 березня
Генерал-фігурант справи про оборону Харківщини ще на місяць залишиться в СІЗО
Генерал-фігурант справи про оборону Харківщини ще на місяць залишиться в СІЗО
США допомагатимуть Україні модифікувати деякі системи ППО
США допомагатимуть Україні модифікувати деякі системи ППО
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн
Ексзаступник міністра отримав підозру у зловживаннях майже на 30 млн
Суд покарав діяча УПЦ МП за підтримку держави-агресора
Суд покарав діяча УПЦ МП за підтримку держави-агресора
Сили безпілотних систем повідомили про новий засіб для боротьби з «Шахедами»
Сили безпілотних систем повідомили про новий засіб для боротьби з «Шахедами»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
189K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 березня 2025
19K
Що не так з дисертацією боксера Усика: пояснення науковця
16K
Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
12K
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
11K
«У професури не муляє?». Стаховський прокоментував здобуття Усиком ступеня доктора філософії

Новини

Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
Сьогодні, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Вчора, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
17 березня, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 березня, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua