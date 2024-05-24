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«Укргазвидобування» оголосило вже треті торги на одну і ту саму трубу. Експерт пояснив причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Укргазвидобування» оголосило вже треті торги на одну і ту саму трубу. Експерт пояснив причину
У серпні 2023 року «Укргазвидобування» оголосило про проведення тендеру 24Т-004 на закупівлю обсадних труб діаметром 244,48 мм із бюджетом майже 2,3 млрд грн
фото з відкритих джерел

«Укргазвидобування» вирішило здійснити спробу провести ще одні – треті – торги на закупівлю цих самих труб, проте із суттєво зменшеними строками поставки

Державне «Укргазвидобування» втретє оголосило тендер на закупівлю одних і тих самих труб для видобутку природного газу тільки через те, щоб не допустити перемогу небажаної американської компанії. Про це заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук на своїй сторінці у Facebook.

«Укргазвидобування» 16 травня оголосило ще один (вже третій!) тендер на закупівлю обсадних труб діаметром 244 мм – тендер 24Т-222, оскільки з першого і другого разу не змогло протягнути свого переможця», – зазначає Юрій Корольчук.

Як стверджує експерт, у серпні 2023 року «Укргазвидобування» оголосило про проведення тендеру 24Т-004 на закупівлю обсадних труб діаметром 244,48 мм із бюджетом майже 2,3 млрд грн. За результатами проведення торгів, за твердженням Корольчука, «Укргазвидобування» через небажання укладати договір з американською компанією Vorex ці торги скасувало.

«Компанія Vorex звернулась до АМКУ зі скаргою на рішення «Укргазвидобування» про скасування закупівлі і АМКУ зобов'язав «Укргазвидобування» скасувати своє незаконне рішення про скасовування тендеру. Але «Укргазвидобування» не здавалось і вперто порушувало усі можливі не можливі принципи права і договірної бази відносин постачальника і покупця. «Укргазвидобування» оскаржило рішення АМКУ у Київському окружному адміністративному суді. Проте суд відмовив «Укргазвидобуванню» у задоволенні позову проти АМКУ. Коло замкнулось. Таким чином, і АМКУ, і Київський окружний адміністративний суд підтвердили протиправність дій «Укргазвидобування», – описує розвиток подій Юрій Корольчук.

Експерт нагадує, що після спроб провести тендер 24Т-004 «Укргазвидобування» оголосило про проведення чотирьох нових торгів на закупівлю тих самих обсадних труб, але вже зі зниженими вимогами до випробувань муфтових газометричних різьбових з’єднань (з CAL4 до CAL2) та зменшеними строками поставки.

«Саме це вказує на те, що такі торги можуть відповідати інтересам тільки такого постачальника, у якого така труба вже лежить готова на складі. От випадково лежала-лежала труба і «Укргазвидобування» захотіло купити саме її», – іронізує Корольчук.

«На початку квітня Vorex оскаржила до суду призначення чотирьох публічних торгів – 24Т-093, 24Т-094, 24Т-095, 24Т-096. І сталося велике диво – суд став на сторону закону та не дав Укргазвидобуванню підписати будь-які договори за результатами незаконно проведеної другої закупівлі на обсадні труби, які мали бути закуплені ще за тендером 24Т-004, де перемогли «не ті, що треба», – зазначає експерт.

Після цього, за твердженням Корольчука, «Укргазвидобування» вирішило здійснити спробу провести ще одні – треті – торги на закупівлю цих самих труб, проте із суттєво зменшеними строками поставки.

«Укргазвидобування» оголосило ще один (вже третій!) тендер на закупівлю тих самих обсадних труб – тендер 24Т-222, але тепер прописало строки поставки не 120-180 днів, а всього 60. Іще раз повторю – така вимога виписана винятково під такого учасника торгів, у якого ця труба вже лежить на складі. І все це «Укргазвидобування» робить замість того, щоб просто виконати закон, відновити тендер 24Т-004 та перестати грати у хованки. Тим більше, що це саме «Укргазвидобування» постійно зазначає про нагальну потребу в обсадній трубі діаметром 244 мм. Якщо ця труба так потрібна, чому б не виконати закон, рішення АМКУ та рішення суду?» – цікавиться Корольчук.

Теги: Укргазвидобування закон тендер Україна

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