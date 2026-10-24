Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя

Зміна часу в останню неділю жовтня супроводжується зниженням ризику серцевого нападу в понеділок

У ніч проти неділі, 25 жовтня 2026 року, Україна перейде на зимовий час: о четвертій ранку стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Сезонне переведення залишається чинним, оскільки законопроєкт про його скасування, ухвалений Верховною Радою у 2024 році, не набув чинності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну картку законопроєкту №4201.

«Главком» пояснює, для чого існує зміна часу навесні та восени, а також проаналізував досвід інших країн та вплив переведення годинників на організму.

Чому й відколи переводять годинники

Чи переводять годинники інші країни Європи? Так. Ба більше, у світі понад 60 країн використовують цей метод. У Канаді, країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії та Великій Британії так само практикують зміну часу. Однак, уже багато років поспіль, Європа задумується над тим, щоб скасувати переведення.

Сезонне переведення годинників запроваджували передусім для раціональнішого використання денного світла та потенційної економії енергії. У різні періоди цю практику підтримували десятки країн, хоча згодом частина держав від неї відмовилася.

Ідею ощадливішого використання світлового дня пов’язують, зокрема, з Бенджаміном Франкліном. У 1784 році він опублікував сатиричну пропозицію щодо економії свічок завдяки ранньому пробудженню. Однак сучасна система сезонного переведення годинників виникла значно пізніше.

У 1908 році перехід на літній час запровадили в канадському місті Порт-Артур, а під час Першої світової війни цю практику почали використовувати європейські держави. Німеччина та Австро-Угорщина запровадили літній час у 1916 році, прагнучи заощаджувати ресурси в умовах війни.

Нині країни по-різному ставляться до сезонної зміни часу. Прихильники наголошують на можливій економії електроенергії та довшому світловому дні ввечері. Критики звертають увагу на обмеженість енергетичного ефекту та можливі труднощі з адаптацією організму.

Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний (зимовий) зараз використовують приблизно у 60 країнах фото з відкритих джерел

Тож годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарному часу та для заощадження електроенергії.

Чому в Україні переводять годинники

Тривалий час в Україні точаться запеклі дискусії з приводу переводу стрілок годинників на зимовий і літній час. Депутати Верховної Ради вже давно не можуть порозумітись з цього приводу.

Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х в Україні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992 року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.

Український уряд 1996 року затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються і досі.

Переведення годинників на зимовий і літній час справді впливає на економію електроенергії в побуті та на підприємствах, але не дуже суттєво. Водночас така традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Це впливає на сон, самопочуття людей і внаслідок цього – на працездатність.

У 2011 році ухвалили постанову про скасовування переходу на зимовий час, але пізніше документ був анульований.

У 2021 році Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який мав скасувати в Україні перехід із зимового часу на літній і навпаки. Відповідно до нього Україна мала лишитися на зимовому часі.

Прихильники зміни часу впевнені, що такий перехід економить електроенергію та енергоносії. Противники вважають, що це призводить до порушення біоритмів людини й погіршення здоров’я.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про скасування переведення годинників. Законопроєкт №4201 передбачав встановлення зимового часу (GMT +2) як постійного протягом усього року, тож переведення годинників у листопаді мало стати останнім. Закон не набув чинності, оскільки президент не підписав його.

В Україні розгорівся скандал через переведення годинника. Так, історик та громадський діяч Володимир В'ятрович сказав, що закон про скасування літнього часу – це відверто антиєвропейський крок. Історик вказав, що таке рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а у жовтні темрява наставатиме ще під час робочого дня. Через це значно збільшаться витрати енергії, з якою у нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

Академія наук вищої школи звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час, ухвалений Верховною Радою 16 липня. Президент установи Олександр Наконечний вважає, що за таких умов світло витрачатиметься марно. Науковець стверджує, що на сьогодні немає визнаних світовою науковою спільнотою досліджень, які б свідчили про серйозний вплив переведення годинників на здоров’я.

У яких країнах не переводять годинники

Частина держав відмовилася від сезонного переведення часу й використовує один часовий режим протягом року. Серед таких країн – Ісландія, Японія та більшість території Китаю. Правила можуть змінюватися, тому перелік країн варто перевіряти за актуальними офіційними джерелами.

У Європейському Союзі сезонний перехід досі зберігається. У 2019 році Європарламент підтримав пропозицію відмовитися від переведення годинників, однак держави-члени не узгодили остаточне рішення. Європейська комісія зазначає, що для скасування сезонної зміни часу потрібна спільна позиція країн ЄС.

Як перехід на зимовий час впливає на організм

Учені з Каролінського інституту у Швеції провели велике дослідження та прийшли до висновку, що перехід на зимовий час в останню неділю жовтня супроводжується зниженням ризику серцевого нападу в понеділок. Головною причиною цього є зміни в тривалості сну, які впливають на функціонування серцево-судинної системи.

Восени переведення годинників найчастіше сприймається організмом трішки легше, адже з’являється можливість на одну годину довше поспати. Адаптація до нового часу потребує уваги та дбайливості. Щоб полегшити цей процес, «Главком» підготував кілька корисних порад:

Нормалізуйте свій сон заздалегідь: почніть регулювати свій режим сну за тиждень до переведення годинника. Це допоможе вашому організму плавно пристосуватися до нового графіку.

заздалегідь: почніть регулювати свій режим сну за тиждень до переведення годинника. Це допоможе вашому організму плавно пристосуватися до нового графіку. Більше часу проводьте на свіжому повітрі та відпочивайте : активні прогулянки й насолода природою допоможуть зміцнити ваше фізичне та психічне здоров’я.

: активні прогулянки й насолода природою допоможуть зміцнити ваше фізичне та психічне здоров’я. Зменшуйте стрес : постарайтеся уникати сильного стресу під час переведення годинника, оскільки стрес може погіршити пристосування до нового часу.

: постарайтеся уникати сильного стресу під час переведення годинника, оскільки стрес може погіршити пристосування до нового часу. Звертайте увагу на харчування : збалансована дієта з правильним режимом харчування допоможе підтримати ваш організм під час зміни годинника.

: збалансована дієта з правильним режимом харчування допоможе підтримати ваш організм під час зміни годинника. Додатково, варто врахувати релаксаційні методи, такі як медитація, дихальні практики та йога. Вони також можуть бути корисними для зменшення стресу і покращення вашого фізичного та емоційного стану в період переходу на новий час.

Восени та взимку світловий день коротшає, а через погодні умови люди більше часу проводять в приміщенні. В результаті вони отримують мало світла, що може призводити до погіршення настрою, втомлюваності, болю в м’язах та порушення сну.

Втрата світлої години ввечері після осіннього переведення годинника може спровокувати сезонний афективний розлад – депресію, яка пов’язана з нестачею денного світла. Результати дослідження, опублікованого в журналі Еpidemiology, демонструють, що у перші дні після переведення годинника на зимовий час на 11% збільшується кількість нових діагностованих депресій у порівнянні з іншими періодами року.

Позитивні зміни, які можна відчути після переведення годинника:

Можливість здійснити свою мрію і стати жайворонком. В перші два тижні адаптації це легше зробити, ніж зазвичай, адже пробудження є легшим;

ритм людського організму задає поява сонця, тому створення умов тривалого світлового дня – позитивний процес;

після переведення годинника варто знизити інтенсивність роботи й побутових навантажень, тож є час сповільнитись і насолодитися осінню, ритуалами для свого здоров'я.

Восени й узимку важливо звертати увагу на тривалість світлового дня та власне самопочуття. Якщо порушення сну, стійке зниження настрою чи втома тривають довго та заважають повсякденному життю, варто звернутися до фахівця.

Що потрібно знати про перехід на зимовий час у 2026 році