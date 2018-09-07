СБУ спіймала хакерів, які обкрадали іноземні банки



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Члени угруповання крали і легалізували гроші з рахунків банків з більш, ніж 20 країн світу

Служба безпеки України викрила діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке займалося викраденням коштів з рахунків іноземних банків. Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомила прес-служба відомства.

«Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжнародного хакерського угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні і легалізації коштів, знятих з рахунків клієнтів банківських установ з більш ніж 20 країн світу», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що шахраї за допомогою спеціального програмного забезпечення отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків з країн Євросоюзу, Південної Азії та пострадянського простору. Потім вони формували в банківських системах фальшиві платіжні документи і виводили гроші з рахунків комерсантів.

За інформацією СБУ, легалізація викрадених коштів відбувалася через ряд фіктивних фінансових операцій з фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам. Кожен з учасників угоди отримував обумовлений відсоток від суми викрадених коштів.

Під час обшуків за місцем проживання учасників угруповання в Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську правоохоронці вилучили фінансову документацію, що підтверджує факти підробки банківських гарантій і незаконне перерахування викрадених коштів через популярні банківські системи. Співробітники СБУ України також виявили електронну переписку, що доводить легалізацію викрадених коштів, зокрема від контрагентів, пов'язаних зі спецслужбами РФ.

Правоохоронці затримали організатора угруповання - громадянина однієї з країн Близького Сходу і спільника, який безпосередньо відповідав за технічне забезпечення угоди.

Проводиться експертиза для підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу міжнародних електронних банківських систем, відповідні повідомлення розіслані дружнім іноземним партнерам.

Організатору та двом фігурантам справи оголошено про підозру.