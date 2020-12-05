«Укрсоцбанк» позбувся 30,5 млн грн штрафу

У листопаді 2018 року НБУ оштрафував «Укрсоцбанк» на 30 млн 454 тис. 928,35 грн

Верховний Суд скасував рішення Національного банку України про застосування заходу впливу щодо «Укрсоцбанку» в листопаді 2018 року.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За даними НБУ, у листопаді 2020 року Верховний Суд (ВС) залишив без змін судові рішення Окружного адміністративного суду Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування рішення про накладення штрафу на «Укрсоцбанк».

Водночас ВС розглянув справу без повідомлення про її розгляд та без виклику представників НБУ.

У листопаді 2018 року НБУ оштрафував «Укрсоцбанк» на 30 млн 454 тис. 928,35 грн. Підставою для ухвалення такого рішення стало встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу.

Регулятор виявив факти зняття готівки з травня 2016 року до вересня 2017 року (протягом 17 місяців) загальною сумою понад 1 млрд грн (98,73% від сум коштів, зарахованих на рахунки цих осіб) групою фізичних осіб – клієнтів банку, а також двома юридичними особами – клієнтами банку.

«Укрсоцбанк» не погодився з рішенням НБУ та в лютому 2019 року подав позов до суду.

У зв'язку з початком судового процесу НБУ розповів, як саме група фізосіб і юросіб перевела в готівку 1 млрд грн через «Укрсоцбанк».

У жовтні 2019 року Нацбанк подав касацію на скасування судами рішення про накладення 30,5 млн грн штрафу на «Укрсоцбанк».

Нагадаємо, Національний банк України відкликав банківську ліцензію в «Укрсоцбанку» через те, що цей банк приєднали до банку з російським капіталом «Альфа банку».