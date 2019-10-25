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    НБУ відкликав ліцензію в «Укрсоцбанку»

    • Розсилка
    НБУ відкликав ліцензію в «Укрсоцбанку»

    Рішення пов’язане із завершенням реорганізації АТ «Укрсоцбанк»

    Національний банк України відкликав банківську ліцензію в «Укрсоцбанку» через те, що цей банк приєднали до банку з російським капіталом «Альфа банку».

    Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 24 жовтня, передає прес-служба НБУ.

    «Прийняте рішення пов’язане із завершенням реорганізації АТ «Укрсоцбанк» шляхом приєднання до АТ «Альфа-Банк» за спрощеною процедурою відповідно до вимог закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», — йдеться у повідомленні.

    Відповідне рішення означає завершення процедури об'єднання «Укрсоцбанку» та «Альфа банку». Відповідно, «Укрсоцбанк» припинив своє існування в Україні, а його клієнтів перевели до російського «Альфа банку».

    Через це рішення НБУ, в Україні стало на 1 банк менше — тепер банків, які мають ліцензію НБУ в Україні не 76, а 75.

    17 вересня НБУ дозволив «Альфа банку» поглинути «Укрсоцбанк».

    За даними Національного банку України, «Альфа-банк» належить кільком росіянам. Зокрема, акції банку належить одному з найбагатших російських олігархів Михайлу Фрідману, який має ізраїльське громадянство. На початку 2000-х Фрідман брав активну участь у суспільному житті Росії, зокрема очолював суспільну палату РФ як представник сімей військовослужбовців. Також олігарх має тісні зв’язки з чинною президентською адміністрацією Росії.

    Національний банк банки бізнес фінанси
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