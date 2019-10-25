НБУ відкликав ліцензію в «Укрсоцбанку»

Відповідне рішення Нацбанк ухвалив 24 жовтня, передає прес-служба НБУ.

«Прийняте рішення пов’язане із завершенням реорганізації АТ «Укрсоцбанк» шляхом приєднання до АТ «Альфа-Банк» за спрощеною процедурою відповідно до вимог закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків», — йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення означає завершення процедури об'єднання «Укрсоцбанку» та «Альфа банку». Відповідно, «Укрсоцбанк» припинив своє існування в Україні, а його клієнтів перевели до російського «Альфа банку».

Через це рішення НБУ, в Україні стало на 1 банк менше — тепер банків, які мають ліцензію НБУ в Україні не 76, а 75.

17 вересня НБУ дозволив «Альфа банку» поглинути «Укрсоцбанк».

За даними Національного банку України, «Альфа-банк» належить кільком росіянам. Зокрема, акції банку належить одному з найбагатших російських олігархів Михайлу Фрідману, який має ізраїльське громадянство. На початку 2000-х Фрідман брав активну участь у суспільному житті Росії, зокрема очолював суспільну палату РФ як представник сімей військовослужбовців. Також олігарх має тісні зв’язки з чинною президентською адміністрацією Росії.