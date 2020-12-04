Австрійського ексміністра фінансів посадили до в'язниці на 8 років за корупцію

Ґрассер керував австрійським Міністерством фінансів з 2000 по 2007 рік

Карла-Хайнца Ґрассера визнали винним у зловживанні владою та участі у хабарництві

Віденський регіональний суд засудив колишнього міністра фінансів Австрії Карла-Хайнца Ґрассера до 8 років в'язниці за підсумками великого корупційного процесу. Про це повідомляє Spiegel у п'ятницю, 4 грудня.

Ґрассера визнали винним у зловживанні владою та участі у хабарництві. Вердикт ухвалили на підставі заяв сотень свідків і телефонного прослуховування. До суду потрапив запис розмови, на якому один з відповідачів питав, як йому правдоподібно пояснити прокурору появу сотень тисяч євро в нього на рахунку.

У цій справі звинувачення пред'явили 14 підозрюваним. Один з них визнав, що передавав внутрішню інформацію, яка дозволила консорціуму купити 60 тисяч державних квартир за 961 млн євро. Через три роки консорціум оцінив квартири приблизно у два рази дорожче.

Рішення про продаж квартир, за версією обвинувачення, прийняв Ґрассер, а його спільники отримали хабаря на 9,6 млн євро. Адвокат колишнього міністра фінансів сказав, що він збирається подати апеляцію.

Ґрассер керував австрійським Міністерством фінансів з 2000 по 2007 рік. Суд почався в грудні 2017 року, а навесні 2020-го був припинений через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, що Гройсман отримав 75 млн грн хабаря від Микитася – ЗМІ.

Пізніше, у Гройсмана вже прокоментували скандал з «хабарем від Микитася».

Нещодавно підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії ексвласника будівельної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відомо, що Микитась пішов на співпрацю зі слідством.

Фігурантом цієї справи став заступник Офісу президента Олег Татаров. 2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора у тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.