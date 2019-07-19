Укрзалізниця додала VIP-вагон до потягу «Київ-Ужгород»



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VIP-вагон матиме номер 0

У кожному купе VIP-вагону буде душ, телевізор та сейф - пресслужба Укрзалізниці

До складу поїзда №29/30, який курсує між Києвом та Ужгородом, додали VIP-вагон. У вагону наявні лише 6 купе. У кожному з них є власний санвузол з душем, а також телевізор, сейф та шафа для одягу.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що вагон курсуватиме з Києва 20, 22, 26 липня та з 2 серпня по непарних числах, а назад повертатиметься по парних числах. Вагон матиме номер 0.

«Кожне з шести двомісних купе оснащене двоспальним ліжком, яке за бажання можна трансформувати в диван для сидіння, є відкидна верхня поличка, столик-трансформер, шафа для одягу, сейф, телевізор та індивідуальна система кондиціювання», — повідомляють в Укрзалізниці

Там також додають, що в кожному купе буде власний туалет, рукомийник та душ.

У кожному купе можуть подорожувати по 2 пасажири, однак навіть, якщо пасажир хоче їхати таким поїздом сам, йому потрібно викупити все купе.

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