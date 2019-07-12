Укрзалізницю звинуватили у наклепі



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У компанії «Уніт» зазначають, що не мають доступу до системи онлайн продажів квитків на поїзди, адже вся система перебуває на серверах Укрзалізниці

Компанія-розробник системи онлайн-продажу та резервування залізничних квитків спростувала інформацію Укрзалізниці про те, що створила «прокладку», яка заробляє на кожній транзакції з купівлі квитків

Компанія «Уніт», розробник систему онлайн-продажу та резервування залізничних квитків, звинуватила Укрзалізницю у наклепі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зокрема, «Уніт» спростувала інформацію про те, що під час розробки системи онлайн-продажу квитків, вона нібито створила «прокладку», яка заробляє на кожній транзакції з купівлі квитків.

«Офіційно повідомляємо, що інформація заявлена паном Войтко, є відвертою брехнею та маніпуляцією, яка поширюється з використанням його службового становища та адміністративного ресурсу. Заявлене ним є фейком, а головне покликання цього інформаційного вкиду – викликати вау-ефект серед засобів масової інформації та дискредитувати ділову репутацію нашої компанії», — повідомляють в «Уніті».

У компанії зазначають, що не мають доступу до системи онлайн продажів квитків на поїзди, адже вся система перебуває на серверах Укрзалізниці. «Через це компанія не може впливати на роботу системи онлайн-замовлень квитків, а всі збої у роботі системи викликані діяльністю Укрзалізниці», - йдеться на сайті компанії.

Також у компанії спростовують інформацію про те, що «Уніт» нібито уклала договори з банками, які дозволили їй заробляти на операціях з купівлі квитків онлайн. «Всі угоди з банками укладала Укрзалізниця», - стверджують у компанії.

«Всі договори з банками-еквайрами Укрзалізниця укладала та укладає напряму, а кошти пасажирів за придбані електронні квитки перераховуються банками виключно на відповідний особистий рахунок Укрзалізниці», — додають у компанії.

Нагадаємо, що 11 липня пресслужба Укрзалізниці поширила заяву, у якій звинуватила компанію-розробника системи з купівлі квитків онлайн у тому, що вона нібито заробляє на кожній операції з купівлі квитків.

Раніше повідомлялось, що через онлайн-сервіс Укрзалізниця продала понад 100 мільйонів квитків, що склало 56% від всіх проданих квитків на поїзди.