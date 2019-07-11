«Київпастранс» знову залишив киян без ранкових рейсів міської електрички



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Вранці скасовано шість рейсів електрички

Сьогодні, 11 липня, вранці скасовано шість рейсів міської електрички. Про це повідомила пресслужба КП «Київпастранс».

Зазначається, що зміни в роботі пов’язані з технічними причинами.

«У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - повідомили столичні транспортники.

Слід додати, що у середу, 10 липня, у вечірній час також із технічних причин були скасовані три рейси міської електрички.

Нагадаємо, рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-ого запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

Як повідомляв «Главком», у Києві минулого тижня кілька днів скасовувалися ранкові рейси міської електрички. Так, 5 липня було скасовано шість рейсів електрички. 4 липня вранці було скасовано дев’ять рейсів міської електрички.

Після цього «Укрзалізниця» заявила, що за умови підтримки Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проект Kyiv City Express.