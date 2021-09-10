Замість вирішення проблеми «Укрзалізниці», депутати хочуть потрапити до Наглядової ради, – нардепка

Клименко розкритикувала звіт ТСК Ради щодо «Укрзалізниці»

Парламентська ТСК з розслідування ситуації в «Укрзалізниці» не запропонувала жодних шляхів розв'язання проблем компанії, яка перебуває в критичному стані. Про це заявила народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, коментуючи звіт ТСК, представлений у Верховній Раді.

«Звіт можна назвати: за деревами лісу не видно. Тому що у звіті цьому є все, крім того, що потрібно «Укрзалізниці». У звіті є 5 пунктів, що стосуються прання білизни з досвідом казахстанським і з тим, які треба використовувати порошки. У звіті є 10 пунктів, як поставити ІТ-систему без основного обліку пасажирів. Жодного пункту про облік пасажирів! А це доходи «Укрзалізниці»… Нічого про інвестиції, звідки брати гроші для того, щоб міняти пасажирські вагони», – зазначила Клименко.

Вона також розкритикувала пропозицію ТСК включити до складу наглядової ради УЗ народних депутатів, зазначивши, що саме непрофесійність менеджменту компанії є однією з причин того, що вона нині перебуває в кризовому стані.

«Замість того, щоб наймати професійних людей, які вміють розбудовувати Укрзалізницю, у нас будуть депутати, що взагалі суперечить корпоративному управлінню», – обурилась Клименко.

Раніше член Тимчасової слідчої комісії ВР з перевірки стану «Укрзалізниці» Костянтин Бондарєв повідомив, що згідно з висновками ТСК, через тотальну корупцію та неефективний менеджмент «Укрзалізниця» щороку втрачає понад 10 млрд грн.

Водночас гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, щоб врятувати «Укрзалізницю», необхідно провести її реформування та призначити професійний менеджмент. Та зазначив: від постійного підвищення УЗ тарифів на перевезення вона втрачає вантажі, і з кожним роком фінансовий стан компанії погіршується.