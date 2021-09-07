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    Криза на «Укрзалізниці»: пального залишилося на добу

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    Паливна криза на підприємстві відбувається в вчетверте у цьому році - Криза на «Укрзалізниці»: пального залишилося на добу
    Паливна криза на підприємстві відбувається в вчетверте у цьому році
    Фото: rail.insider

    Найближче постачання палива може відбутися лише за тиждень

    На «Укрзалізниці» відбувається вже третя у 2021 році паливна криза. На складах Перевізника залишилося трохи більше добового запасу дизельного пального. Про це повідомляє urm.media.

    Станом на 6 вересня, на складах «УЗ» залишилося 965 тонн дизпального за добової норми 779 тонн. Водночас 5 вересня було використано всього 549 тонн палива, що на 239 тонн менше від середньодобової норми.

    На складах Одеської залізниці, яка безпосередньо забезпечує доставляння вантажів (зокрема сезонних – зернових) у морські порти, запаси пального становлять 150 тонн за потреби в 165 тонн.

    За даними USM, через нестачу пального Львівська залізниця зупинилася, а всі інші дороги під загрозою зупинки. Маневрова тяга не виходить з депо, рух на ділянках без електрифікації частково припинено або під загрозою зупинки.

    Зауважимо, 8 вересня запланований відбір постачальників 20 тис. тонн дизпального в межах рамкової угоди. Проте сам договір у найкращому разі укладуть лише наступного тижня. Водночас 2 вересня УЗ провела відбір постачальників 15 тис. тонн пального, але угоду з переможцями торгів досі не уклали.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ-Харків до Дня Незалежності.

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    Теги: Укрзалізниця криза пальне
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    Криза на «Укрзалізниці»: пального залишилося на добу