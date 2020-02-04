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    «Щоб собачка не загубилась»: Криклій розсмішив мережу новою послугою «Укрзалізниці»

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    Міністр Владислав Криклій, ймовірно, вирішив приєднатися до флешмобу, який розгорівся в мережі після&nbsp;пропозиції нардепа від &laquo;Слуги народу&raquo; платити собаками за комуналку - «Щоб собачка не загубилась»: Криклій розсмішив мережу новою послугою «Укрзалізниці»
    Міністр Владислав Криклій, ймовірно, вирішив приєднатися до флешмобу, який розгорівся в мережі після пропозиції нардепа від «Слуги народу» платити собаками за комуналку

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій вирішив привернути увагу до новини, опублікувавши у Facebook вірш про собачку

    «Укрзалізниця» з 3 лютого запровадила нову послугу з кур'єрського доставлення ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресної — від дверей до дверей. Послугу в пілотному режимі надаватимуть у трьох поїздах.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій вирішив привернути увагу до новини, опублікувавши у Facebook вірш про собачку.

    Ймовірно, таким чином він вирішив приєднатися до флешмобу, який розгорівся в мережі після пропозиції нардепа від «Слуги народу» платити собаками за комуналку.

    «Пані здавала в багаж

    Валізу, диван, саквояж,

    Картинку, торбинку, авоську

    Й маленького песика Моську», - написав Криклій..

    Міністр зазначив, що послугу вводять для того, «щоб собачка не загубилася».

    У соцмережі бурхливо відреагували на такий жарт: «Собачка! Знову собачка!», «Обережніше з собачкою, я б його зараз в багаж просто так не здавав», «Кур'єр сам собакою розрахується за газ?», - жартують у мережі.

    Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

    Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.

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