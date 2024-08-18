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Уніфікація тарифів на розподіл електрики. ICC Ukraine попередив про наслідки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Уніфікація тарифів на розподіл електрики. ICC Ukraine попередив про наслідки
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг знову хоче скасувати розділення тарифу та розподіл електроенергії для великих і малих споживачів
ілюстративне фото: Depositphotos

Деякі підприємства збанкрутують якщо НКРЕКП відмовиться від розділення тарифу на розподіл за класами – ICC Ukraine

У разі уніфікації тарифу на розподіл електроенергії деякі промислові підприємства можуть збанкрутувати. Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець. 

Він розповів, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг знову хоче скасувати розділення тарифу та розподіл електроенергії для великих і малих споживачів.

Трохимець каже, що це негативно вплине на роботу великої промисловості.

«Великі споживачі будуть сплачувати за транспортування електричні енергії до своїх об'єктів на десятки, а то й на сотні мільйонів гривень лише за місяць. І зрозуміло, що економіка там у них працювати не буде, і багато з них просто збанкрутують», – сказав він.

Нагадаємо, ідея відмовитися від від поділу на класи напруги з’явилася у членів НКРЕКП всередині липня.

Тодішній голова Нацкомісії Тарасюк виступив проти неї, однак після зміни керівництва і складу НКРЕКП, там вирішили повернутися до питання уніфікації тарифів на розподіл електроенергії.

Читайте також: Скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги негативно вплинуло б на бізнес – EBA
Теги: електроенергія тарифи економіка НКРЕКП

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