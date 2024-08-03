Кабмін ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту

В Україні жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно в межах експериментального проєкту уряду. Раніше йшлося про постачання скрапленого газу в балонах як гуманітарної допомоги вразливим категоріям населення, що проживає на прифронтових територіях Харківщини, Сумщини та Донеччини. Однак, після останньої наради під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук до цього переліку включили також Херсонську область. Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У проєкті можуть брати участь як іноземні організації, так і підприємства, які забезпечуватимуть регіони необхідним обладнанням.

Наразі проєкт переданий до Секретаріату Кабінету Міністрів для подальшого розгляду Урядом.

Нагадаємо, Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) збирається з 2026 року змінити формування тарифів на розподіл електрики. Замість двох нинішніх класів напруги буде три.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилася кількість боргів за комунальні послуги. Так, з лютого 2022-го до липня 2024 року їх кількість зросла з 512,3 тис. до 701 тис.

Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській області – 100 326 людей, що становить 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом ідуть Харківська та Донецька області – 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно. Найменше боргів зафіксовано на Луганщині (2,8 тис.), Рівненщині (3,9 тис.) та Херсонщині (5,3 тис.).