Зниження вантажних тарифів може підвищити ефективність роботи «Укрзалізниці» – Центр транспортних стратегій

Зниження вантажних тарифів може дати «Укрзалізниці» додаткові кошти – ЦТС

Тарифне стимулювання може підвищити ефективність роботи Укрзалізниці. Натомість гармонізація, яку пропонують в компанії, призведе до подальшого пригнічення роботи промисловості, а відповідно – втрат вантажопотоків. Про це йдеться у дослідженні Центру транспортних стратегій.

«Тарифне стимулювання показало свою ефективність в Україні. Так, з початку червня цього року «Укрзалізниця» почала надавати знижку у розмірі 30% на перевезення агропродукції в експортному напрямку з районів, наближених до бойових дій або окупованих територій. Економічний ефект був миттєвим: за перші 15 діб за пільговим тарифом було відправлено 1260 вагонів та 24 фітингові платформи», – вказує видання.

Водночас, у ЦТС висловили стурбованість, що наразі ця ініціатива розповсюджується тільки на зернові вантажі – адже всі бізнеси, які працюють у прифронтовій зоні, несуть однакові безпекові ризики, і поширення цієї практики на всі вантажі мало би значно більший ефект як для перевезень УЗ, так і покращення економічної ситуації у прифронтових регіонах. Водночас, підкреслюють експерти, таке тарифне стимулювання для УЗ – скоріше виняток.

«Якщо поглянути ретроспективно, то останні роки тарифи на перевезення залізницею критично зростали. У 2021 році було прийнято рішення про підвищення тарифів у два етапи. Потім, у 2022 році, тариф підвищили на 70% для всіх видів вантажів. Це безпрецедентне підвищення було сприйняте вантажовласниками як вимушене та тимчасове, та вселяло надію, що тарифи будуть знижені одразу після відновлення вантажної бази УЗ. Вантажна база УЗ в першому півріччі 2024 року була на +65% вища за показник березня-червня 2022-го, але зниження тарифів так і не відбулося, а навіть навпаки – бізнесу в черговий раз натякають на необхідність подальшого збільшення», – наголосили в ЦТС.

У виданні зазначили: наразі тарифи УЗ в доларах США значно вищі за довоєнні показники 2019-2021 рр., і окремі підприємства вже не можуть працювати беззбитково. Через це вони знижують виробничі показники, а отже – УЗ недоотримує доходи від перевезень.

«Таким чином, нове підвищення тарифів, зашите під маскою «актуалізації», може мати для УЗ зворотній ефект: замість збільшення доходів залізнична монополія може отримати зниження вантажної бази, що в свою чергу призведе і до зменшення надходжень. Натомість, гнучка тарифна політика та підвищення якості перевезень підсилює конкурентоздатність виробників і працює на зростання вантажної бази, від чого в кінцевому етапі виграють всі сторони», – резюмували у виданні.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив: «гармонізація» тарифів, яку пропонує УЗ, призведе до їх чергового підвищення, через що «Укрзалізниця» втратить клієнтів, адже вони переходять на більш доступні автомобільні перевезення.

Вони ж, у свою чергу, руйнують українські дороги, у будівництво яких ми вклали дуже багато грошей та сил.