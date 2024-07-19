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Внаслідок негоди знеструмлено п’ять областей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Внаслідок негоди знеструмлено п’ять областей
Енергетики відновлюють пошкоджені лінії електропередач
фото з відкритих джерел

Понад 150 населених пунктів у п'ятьох областях повністю або частково без електроенергії

На ранок через негоду повністю та частково 151 населений пункт в Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській областях залишаються без енергоживлення. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, з інших причин на ранок залишаються знеструмленими 503 населені пункти.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин знеструмлювалися споживачі в Дніпропетровській, Одеській областях.

Зокрема, фахівці «Укренерго» відновили роботу обладнання, пошкодженого російськими БПЛА, завдяки чому підвищено надійність живлення Криворізького енерговузла.

Також сьогодні, 19 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 09:00 до 23:00 діють три черги відключень, з 23:00 до 24:00дві черги

Нагадаємо, вчора Київ накрила негода. Сильна злива, місцями буревій спостерігалися у різних районах міста.

До слова, через ракетні удари країни-агресорки по енергетичних об’єктах, в Україні тривають відключення світла. Але вже у серпні ситуація повинна покращитись.

Також радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд існуючого підходу до розбудови енергосистеми. 

Читайте також: Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла 
Теги: погода негода Укренерго відключення світла електроенергія енергетика

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