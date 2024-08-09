Скасування поділу тарифу на розподіл електрики за класами напруги негативно вплинуло б на бізнес – EBA

«Зміна підходів до тарифоутворення та скасування поділу споживачів за класами напруги могли призвести до серйозних фінансових наслідків для низки підприємств України»

Іноземні інвестори розробляли свої бізнес-плани з урахуванням тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для 1-го класу

Рішення про відмову від поділу споживачів за класами напруги могло б призвести до серйозних фінансових наслідків для деяких підприємств України. Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес асоціації (EBA).

«Експерти Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації зауважують, що зміна підходів до тарифоутворення та скасування поділу споживачів за класами напруги могли призвести до серйозних фінансових наслідків для низки підприємств України», – йдеться в ньому.

В Асоціації зазначили, що у випадку скасування поділу споживачів на класи розподілу за рівнем напруги, споживачі високовольтної електроенергії були б змушені нести витрати, пов’язані з обслуговуванням низьковольтних споживачів, фактично, субсидуючи витрати споживачів 2-го класу.

«Такі додаткові витрати для промислових підприємств 1-го класу напруги орієнтовно могли складати до 26,1 мільярдів гривень на рік. Це не лише збільшило б операційні витрати компаній, але й значно б погіршило конкурентоспроможність української промисловості», – пояснили в EBA.

Окрім того, іноземні інвестори, які підключалися до високовольтних електромереж, розробляли свої бізнес-плани з урахуванням тарифу на послуги з розподілу електричної енергії для 1-го класу.

Раніше повідомлялося, що після призначення нового голови та членів Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

До цього попередній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заявляв, що відмова від розділу тарифу на розподіл за класами напруги – шкідливе та небезпечне рішення для України.