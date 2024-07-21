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Наскільки українська енергосистема готова до зими: відповідь «Укренерго»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Наскільки українська енергосистема готова до зими: відповідь «Укренерго»
На Конференції з відновлення України десятки українських компаній заявили, що вже реалізують проєкти з побудови нової генерації
фото з відкритих джерел

Побудова невеликих децентралізованих електростанцій – стратегічно єдиний шлях, яким можна досягти більш стійкої, дешевої й «зеленої» енергосистеми

Нині електростанції треба максимально відновлювати до зими. Проте Україна має план відновлення і розгортання нової генерації, зокрема і силами приватних компаній. Про це розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Що стосується наших магістральних мереж – ми будемо готові. Це не означає, що при прильотах не буде пошкоджень, що не буде локальних тимчасових проблем. Але ми точно уникнемо катастрофічних наслідків саме для магістральної мережі», – запевнив глава правління «Укренерго».

За його словами, на Конференції з відновлення України десятки українських компаній, які до цього взагалі не були присутні в енергосекторі, заявили, що вже реалізують проєкти з побудови нової генерації.

«Я мав нагоду поспілкуватися з компаніями, які зараз сумарно будують понад один гігават генерації різного виду: газових станцій, вітрових та сонячних електростанцій, електростанцій на біомасі, батарейних систем накопичення енергії», – розповів Кудрицький.

Він пояснив, що саме ці технології дозволять в перспективі замістити великі й вразливі радянські електростанції. Проте наразі наявні електростанції треба максимально відновлювати до зими. За словами посадовця, побудова невеликих децентралізованих електростанцій – стратегічно єдиний шлях, яким можна досягти більш стійкої, дешевої й «зеленої» енергосистеми. Зокрема, наразі:

  • Кабмін спростив правила приєднання і побудови цієї генерації;
  • «Укренерго» з Національним енергетичним регулятором запровадили привабливі для інвесторів інструменти – будуть на п’ять років купувати в нових електростанцій послуги збалансування енергосистеми;
  • якщо такий контракт принесуть у банк – отримають під нього кредитування.

«Окупність проєктів в енергетиці, за нашою оцінкою, складає від трьох до шести років. Це хороший актив. За декілька тижнів ми анонсуємо аукціон для інвесторів, і за його результатами будемо укладати ці п'ятирічні контракти. Сподіваюся, обсяг учасників складе кількість, яка буде близькою до того одного гігавата, про який багато говорять»,
– уточнив Кудрицький.

За його словами, треба починати вже зараз, щоб генерації запрацювали вже в цьому році. Адже що більше побудують зараз, то легше буде пройти зиму та спеку влітку.

Зазначимо, що на Конференції з відновлення України в Берліні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця року побудує один гігават газової генерації, а протягом наступних років ще чотири гігавати.

Нагадаємо, що 21 липня графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. 

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації. 

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, 18 липня Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд чинного підходу до розбудови енергосистеми.

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Теги: електроенергія енергетика відключення світла зима Укренерго

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