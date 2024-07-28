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Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Відключення світла 29 липня: оприлюднені графіки «Укренерго»
До 16:00 29 липня графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться
ілюстрація: glavcom.ua

У понеділок, 29 липня 2024, буде застосовуватись одна черга відключень

Завтра, 29 липня, графіки відключень світла діятимуть із 16:00 до 23:00. Про це повідомило «Укренерго».

«Завтра, 29 липня, з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень. В інші години - без обмежень», – йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Зазначимо, що сьогодні, 28 липня, графіки відключень діють із 18:00 до 22:00. Застосовується одна черга відключень.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: електроенергія Укренерго відключення світла

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