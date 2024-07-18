Уряд заборонив вимикати світло на прифронтових територіях

Від світла не відключатимуть населені пункти у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю

У населених пунктах поблизу кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що стан енергетики – визначальний фактор життя окремих областей та країни в цілому. Через російський терор та аномальну спеку фіксується постійний дефіцит потужностей, тому «Укренерго» змушене обмежувати споживачів.

«У цих умовах запит суспільства – це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит і формує перелік критично важливих об’єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список», – заявив прем'єр.

Як пояснив прем'єр, до критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні.

«Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та у 20 кілометрах прифронтової зони», ­– сказав глава уряду.

Також Кабмін покращує алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень світла.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

До слова, сьогодні, 18 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, проте у низці областей відключень світла значно побільшає. Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах з 08:00 до 22:00 буде застосовано чотири черги відключень в низці областей.