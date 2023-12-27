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Уряд ухвалив рішення про дотації для регіонів: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд ухвалив рішення про дотації для регіонів: деталі
Глава уряду не уточнив, скільки грошей отримають окремі області
фото: з відкритих джерел

Кабмін планує виділити субвенцію громадам на матеріально-технічне забезпечення викладання предмету «Захист України» в школах

Сьогодні, 27 грудня, на засіданні Кабінет міністрів України затвердив перерозподілено 3,3 млрд грн додаткової дотації для громад на утримання шкіл і лікарень у наступному році. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Йдеться про фінансування для низки громад у 24 регіонах. Глава уряду не уточнив, скільки грошей отримають окремі області. Водночас, висловив очікування на ефективне використання коштів владою на місцях.

Також Кабмін планує виділити субвенцію громадам на матеріально-технічне забезпечення викладання предмету «Захист України» в школах. Було схвалено відповідну постанову.

«Дітей вчитимуть навичкам цивільного захисту, медичної допомоги, військово-патріотичного виховання тощо. Все це забезпечить молоде покоління найнеобхіднішим багажем знань та вмінь, які потрібні в умовах надзвичайних безпекових загроз», – уточнив Шмигаль.

Також на сьогоднішньому засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року.

Теги: уряд фінансування громада

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