Білий дім повідомив про хід переговорів з республіканцями щодо допомоги Україні

Подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією

В адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що переговори з Республіканською партією щодо розблокування допомоги Україні просуваються «в правильному напрямку». Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

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«Ми відчуваємо, що переговори рухаються у правильному напрямку. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб Конгрес рухався вперед із їхнім доповненням до закону про національну безпеку. Отже, переговори, безумовно, триватимуть і надалі. І ми сподіваємось, що це буде швидко. Ми дуже чітко просили республіканців у Конгресі не затягувати з цим», – сказала речниця.

Жан-Пʼєр також зазначила, що подальша підтримка з боку США є критично важливою для України, зокрема через складну ситуацію на полі бою війни з Росією.

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Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.