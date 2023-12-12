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МВФ покращив прогноз росту економіки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
МВФ покращив прогноз росту економіки України
фото з відкритих джерел

Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку

Макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося, незважаючи на вторгнення Росії, що призвело до перегляду прогнозів МВФ щодо економічного зростання у бік підвищення. Про це йдеться в заяві МВФ .

«Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами», – йдеться у заяві.

У листопаді базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році переглянуто до 4,5 відсотка. Очікується, що у 2024 році зростання дещо пом’якшиться до 3–4% у міру продовження війни. Однак перспективи залишаються схильними до значних ризиків, пов’язаних із надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.

Водночас глава МВФ Крістіна Георгієва заявила, що вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати.

«Тим не менш, економіка України виявилася стійкою в міру настання відновлення, а макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці», – сказала вона.

За її словами, незважаючи на те, що відновлення економіки, як очікується, продовжиться, перспективи пов'язані зі значними ризиками, зумовленими переважно виключно високою невизначеністю, пов'язаною з війною. Також дуже важливо, щоб зовнішнє фінансування на пільгових умовах тривало на своєчасній та передбачуваній основі та підтримувало темпи реформ.

«Оскільки війна затягується, вона продовжує виснажувати державні фінанси України. Своєчасні зовнішні виплати, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключем до задоволення фінансових потреб України та збереження макроекономічної та фінансової стабільності», – додала глава МВФ.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд 11 грудня схвалив перегляд програми для України, який дозволить надати транш на суму близько $900 млн.

Теги: економіка війна фінансування фінанси

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