Ціна електроенергії для населення: Кабмін затвердив тариф

Для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год

На сьогоднішньому засіданні 27 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію чинних тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року», – написав Шмигаль.

Він заявив, що для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Це дозволить не збільшувати навантаження на бюджет українців під час опалювального сезону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. Раніше тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год за умови місячного споживання 250 кВт-год і 1,68 грн/кВт-год (з ПДВ) за умови споживання обсягів, що перевищують цей показник.