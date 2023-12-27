ЄС вирішив, як обійти вето Угорщини на фінансову допомогу Україні – Financial Times

Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України

Лідери ЄС шукають шукають альтернативні шляхи фінансування для України

Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це пише Financial Times.

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Після того, як лідери ЄС не змогли домовитися про запланований пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на початку грудня, чиновники шукають альтернативні шляхи фінансування.

Повідомляється, що запропонований механізм може бути застосований, якщо вето Орбана не вдасться подолати на саміті, запланованому на 1 лютого.

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Схема передбачає, що країни-учасниці нададуть гарантії бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії запозичити до 20 млрд євро на ринках капіталу для Києва у 2024 році. Конкретні терміни ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.

Це схоже на структуру, яка використовувалася в 2020 році, коли Єврокомісія надала до 100 млрд євро фінансування країнам ЄС під час пандемії Covid-19.

Financial Times наголошує на важливості, щоб цей варіант не вимагав гарантій від усіх 27 держав-членів ЄС – щоб серед основних учасників були країни з найвищими кредитними рейтингами. Це дозволило б ЄС обійти вето Угорщини.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни Європейського союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини.

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Нагадаємо, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні в розмірі 50 млрд євро від Європейського Союзу.