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Найбільший банк Франції вирішив позбавитись бізнесу у Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найбільший банк Франції вирішив позбавитись бізнесу у Росії
Французький банк більше не хоче обслуговувати росіян
фото із відкритих джерел

Французи продадуть свій бізнес росіянам

Представники французького банку Societe Generale оголосили нове рішення щодо свого майбутнього бізнесу в Росії. Банк планує назавжди покинути ринок країни-агресорки. Як пише видання Bloomberg, французький банк Societe Generale наближається до завершення свого виходу з Росії. Французи продали частки в кількох великих компаніях на суму приблизно $75 млн своєму колишньому місцевому підрозділу – ПАТ «Росбанк».

Цей крок стався після того, як президент Росії Володимир Путін дав дозвіл на придбання «Росбанком» російських акцій у французького банку.

Автори матеріалу зазначили, що «портфель» банку, що продається, включає невеликі частки в деяких найбільших російських компаніях, включаючи ПАТ «Газпром», виробник рафінованого нікелю ПАТ «ГМК «Норільський нікель», нафтові гіганти ПАТ «Лукойл» і«Роснефть», а також 20 інших холдингів.

Олігарх Володимир Потанін, найбагатша людина Росії, купив частку Societe Generale у Росбанку незабаром після того, як Росія ввела свої війська в Україну, а французький кредитор намагався вийти з країни. Пізніше мільярдер потрапив під санкції США та Великої Британії. Інші міжнародні банки, як-от Raiffeisen Bank International AG, досі не ухвалили рішення про продаж своїх російських дочірніх компаній і продовжують працювати у Росії.

Раніше йшлось про те, що один з найбільших банків Франції Societe Generale може піти з російського ринку. А також продати свою частку в «Росбанку», йдеться в повідомленні банку. Повідомлялось, що Societe Generale припиняє банківську і страхову діяльність в Росії, також вже підписано угоду про продаж своєї частки в «Росбанку» та його страхових дочірніх компаній.

До слова, три країни «кинули» Росію і не фінансуватимуть її великий газовий проєкт. Масштабний проєкт з виробництва понад 19,8 млн. тонн зрідженого природного газу на рік, на який країна-агресор покладала чималі надії, опипився на межі закриття. Іноземні акціонери «Арктик ЗПГ-2» призупинили свою участь у проєкті та відмовилися від обов'язків з фінансування заводу, розповіло росЗМІ джерело в уряді.

У листопаді США ввели санкції проти «Арктик ЗПГ-2», встановивши 31 січня 2024 як крайній термін для завершення угод щодо нього. «Наша мета – вбити цей проєкт. І ми робимо це, запроваджуючи санкції, працюючи з нашими партнерами щодо G7», – пояснив помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт.

21 грудня «Новатек» направив покупцям повідомлення про форс-мажор щодо майбутніх поставок зрідженого природного газу з «Арктик ЗПГ-2». За даними Reuters, повідомлення отримали іспанська Repsol, а також китайські Shenergy Group та Zheijang Energy. Після цього китайські CNPC та CNOOC попросили уряд США надати їм виняток із санкцій проти «Арктик СПГ-2». З таким же проханням до американської влади звернулися японські акціонери.

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Теги: росія Газпром санкції банк путін бізнес Франція фінансування

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