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Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі переконує, що Білий дім продовжує тісно співпрацювати з членами Конгресу від обох партій

Президент США Джо Байден і його адміністрація продовжують спонукати Конгрес дійти компромісу та ухвалити додаткове фінансування на потреби національної безпеки США, яке включає підтримку України. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу. 

«Я не говоритиму про те, що ми робимо, про те, чого ви не бачите у ЗМІ, але наша команда продовжує дуже й дуже тісно співпрацювати з членами Конгресу від обох партій, поки вони ведуть ці переговори. І ми подивимось, як це розвиватиметься», – заявив Кірбі.

Він нагадав, що вчора було оголошено про черговий пакет допомоги для України у сфері безпеки.

«До кінця року залишилося не так багато днів, тож не так вже й багато можливостей, щоби забезпечити оборонну допомогу Україні», – сказав представник Білого дому.

Він наголосив, що президент Байден особисто продовжує спонукати законодавців діяти в цьому питанні. За його словами, адміністрація готова брати участь у переговорах та йти на компроміси. Однак це повинні робити обидві сторони, щоби просуватися вперед.

«Президент дуже багато працює. Вся команда докладає важких зусиль», – зауважив Кірбі.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

До слова, Білий дім відповів, скільки у США залишилося коштів на власне озброєння.

Теги: США фінансування президент переговори

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