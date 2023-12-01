США можуть ввести санкції проти Туреччини: названо причину

Туреччина може зіткнутися із санкціями через допомогу ХАМАСу та РФ

Торгівля Туреччини з Росією різко зросла за останній рік

Заступник міністра фінансів США з питань запобігання тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон попередив турецьких посадовців, що їм загрожують санкції за підтримку Росії та бойовиків ХАМАС. Про це пише The Wall Street Journal.

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Попри санкції США, спрямовані проти фінансування ХАМАС, Туреччина дозволила інвестиційним фірмам, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та багатьом іншим підприємствам угруповання працювати зі Стамбула.

До того ж, торгівля Туреччини з Росією різко зросла за останній рік, всупереч заходам експортного контролю, покликаним перекрити потік електроніки та інших комерційних товарів до РФ. Турецькі компанії та приватні особи ризикують потрапити під низку санкцій за постачання Росії багатьох товарів і послуг.

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Туреччина, за даними видання, грала гру по обидва боки у війні в Україні: заборонила проходження військових суден РФ для посилання російського флоту в Чорному морі, надавала Україні зброю і сприяла експорту українського зерна.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган водночас прагнув розширення економічних зв'язків із Росією, що допомагає Туреччині отримати іноземну валюту й дешеві енергоносії в період економічної турбулентності.

Американські чиновники стверджують, що турецькі порти використовують для обслуговування російських танкерів, які потрапили під санкції, і полегшення контрабанди зброї, а російські підставні компанії та турецькі фірми сприяли шестикратному зростанню експорту так званих товарів подвійного призначення, необхідних кремлівським військовим для ведення затяжної війни.

Нагадаємо, попри санкції та заборони на польоти для громадян країни-агресора, Туреччина вирішила продовжувати заробляти на росіянах-туристах і, навіть, вирішила створити нову авіакомпанію.

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Як повідомлялося раніше, Туреччина за рік стрімко наростила експорт товарів, які можуть використовуватися у військових цілях.