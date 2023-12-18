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Американська компанія заявила про тиск з боку «Інтерпайпa» Віктора Пінчука

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Американська компанія заявила про тиск з боку «Інтерпайпa» Віктора Пінчука
Офіс VorexLLC у м.Ері (Пенсильванія)
фото з відкритих джерел

У Vorex LLC поскаржилися на медійні атаки та натякнули на змову національних гравців проти компанії

Американська компанія зі штату Пенcильванія Vorex LLC, яка займається постачанням обладнання для газо- і нафтовидобувної галузей, заявила про тиск і спроби перешкодити своїй комерційній діяльності в Україні зі сторони «Інтерпайпу», який належить Віктору Пінчуку.

Про це пише засновник і керівник компанії Vorex LLC Федор Закусило у колонці для видання LB.ua

«Починаючи з 2020 року, зусиллями групи «Інтерпайп» нам намагаються перекрити доступ до українського ринку. А з середини цього року компанія «Інтерпайп» не полишає спроб в українських судах перешкодити виконанню державних контрактів, у яких програла нашій компанії за ціною, але не може з цим змиритися. Ми уявляємо собі можливості «Інтерпайпу» та його бенефіціарного власника в українській судовій системі і знаємо, як олігархічні структури вибудовують свою співпрацю з українською Фемідою», – пише Федор Закусило.

Федор Закусило підкреслює, що його компанія почала зазнавати тиску після своїх успіхів у публічних торгах через систему Prozorro, коли, як зазначає автор, бізнеси і компанії, незалежно від розміру, були поставлені в однакові умови. 

«З 2018 року після запровадження в Україні системи публічних закупівель я побачив нові можливості для нашої компанії і ми вирішили спробувати свої сили на публічних торгах через систему Prozorro. Для нас було головним те, що система відкритих публічних торгів мала на меті зрівняти у можливостях всіх – і невеликих бізнесменів (таких як я), і крупних олігархів, адже працює вона за єдиним принципом: перемагає той, хто пропонує нижчу ціну», – пише Федор Закусило. 

«Успіхи невеликої американської компанії не могли залишити байдужими деякі українські олігархічні структури, які звикли працювати за принципом «дав хабар – отримав державне замовлення», «зателефонував – і конкурента викинули з ринку». Хіба може сподобатися олігархам, коли в умовах відкритої конкуренції вони починають втрачати прибутки? Звичайно, ні», – стверджує керівник Vorex LLC.

У Vorex LLC поскаржилися на медійні атаки та натякнули на змову національних гравців проти компанії.

«Окрім спроб заблокувати доступ нашої продукції на український ринок та нескінченні позови Інтерпайпу, ми зіткнулись також із медійними атаками та відвертою змовою національних гравців, яким Vorex LLC заважає наживатися на українцях та бюджетних коштах» – пише Федор Закусило у блозі.

У компанії нагадали, що під час публічних торгів на постачання продукції ставки Vorex LLC були нижчими за ставки конкурентів на $11,1 мільйонів, за рахунок чого відбулась економія державних коштів.

«Участю у тендерах на постачання труб та іншого обладнання для газовидобувної галузі Vorex LLC зекономила Україні $11,1 мільйонів бюджетних коштів, адже саме на таку суму наші ставки виявилися меншими за ставки конкурентів по торгах. Vorex LLC зекономила Україні гроші, які були спрямовані на соціальні проєкти та фінансування оборони України», – заявляють у Voex LLC. 

Засновник Vorex LLC нагадав, що його компанія за майже вісім років існування реалізувала проєкти в енергетиці у США, Італії, Литві, Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Бахрейні, Китаї, Азербайджані, Казахстані, Киргизстані, Туркменістані та Монголії. Партнерами Vorex LLC виступали компанії з перелічених країн, а також компанії з Великої  Британії, Німеччини та Швейцарії. 

Теги: фінансування ринок гроші хабар

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