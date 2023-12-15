Місце, в яке треба бити Орбана

Орбан не буде вічно при владі. Він вже давно перетнув «червоні лінії» з Брюсселем

Орбан не тільки наш ворог – він ворог всієї об’єднаної Європи

Блокування Орбаном надання допомоги України у вигляді 50 млрд євро від ЄС – черговий доказ того, що він робить все можливо для послаблення нашої країни під час війни з росією.

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Правда втому, що жодних реальних причин для подібних недружніх кроків Угорщини щодо України немає та ніколи не було. Просто Орбан ще в 2014 році зробив ставку на путіна й сьогодні він діє виключно у фарватері російської політики.

Його завдання просте та зрозуміле – допомогти росії змусити Україну капітулювати.

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З цієї ситуації є три очевидні висновки:

Повзання рачки перед Орбаном, як багато хто сьогодні робить з нашої влади на різних рівнях – нічого не дасть. Такі як він, розуміють лише право сили, тому треба шукати його болючі мозолі й давати на них. А почати можна із заборони діяльності партії «КМКС», яка є філіалом орбанівської «Фідес» та так само, як і ОПЗЖ, є провідником чужих, імперських інтересів в Україні. Очевидно, що подальша масована присутність партійців «КМКС» в системі влади на Закарпатті – пряма загроза національній безпеці України. Вже зараз, разом з керівництвом ЄС потрібно напрацьовувати механізми обходу вето Угорщини на будь-які дії щодо України та не лише України. Бо Орбан не тільки наш ворог – він ворог всієї об’єднаної Європи. І багато наших друзів в Європі це розуміють та готові діяти. Орбан не буде вічно при владі. Він вже давно перетнув «червоні лінії» з Брюсселем та ризикує залишитися без фінансування й в наступні роки. Це точно призведе до послаблення його влади та, з великою ймовірністю, її втрати у 2026 році. І в ЄС це добре розуміють.

Тому, немає чого посипати голову попелом – далі робимо все необхідне на шляху вступу в ЄС та НАТО – виконуємо всі «домашні завдання», посилаємо Орбана і йому подібних під три чорти та рухаємось вперед до своєї мети. А допомогу ми точно отримаємо, бо справжніх друзів у нас набагато більше, аніж ворогів.