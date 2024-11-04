Уряд затвердив новий перелік товарів, що не підлягають обміну та поверненню

Попередній перелік товарів, що не підлягають поверненню, втратить свою чинність після вступу в дію нового

Певні товари неможливо буде повернути або обміняти без захисного пакування

В Україні затверджено новий перелік товарів, які покупці не можуть повертати продавцям або вимагати обмін. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №1243

Так, до нового переліку товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти, входить одразу низка позицій, йдеться про:

харчові продукти;

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій чи нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти та інші подібні товари);

косметична продукція та мийні засоби;

товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Як зазначається, вищезазначені товари неможливо буде повернути або обміняти «без захисного пакування, яке перешкоджає вільному доступу до таких товарів».

Попередній перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну та поверненню, втратить свою чинність після вступу в дію нового.

До слова, експерти з захисту прав споживачів наголошують, що якщо ви ненароком пошкодили товар у магазині, не варто панікувати та одразу діставати гаманець. Законодавство України стоїть на боці покупців у таких ситуаціях.

Співробітники магазинів не мають права примушувати вас оплачувати товар, який ви випадково пошкодили. Вони можуть лише зафіксувати факт пошкодження.Це пов'язано з тим, що до моменту оплати товар належить магазину, а отже, ризик його випадкового пошкодження також лежить на магазині.

Якщо представники магазину все ж наполягають на вашій вині та вимагають компенсацію, пам'ятайте, що вони не мають права самостійно стягувати з вас кошти. Вину покупця може встановити лише суд. У разі конфліктної ситуації не соромтеся викликати поліцію для фіксації події та захисту своїх прав.